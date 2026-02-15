बिजली विभाग में ताबड़तोड़ ऐक्शन, दो जेई और एक मीटर टेस्टर सस्पेंड; छापेमारी में पकड़ाई गड़बड़ी

अधीक्षण अभियंता (एसई) दीपक कुमार ने कार्रवाई करते हुए SDO को सस्पेंड करने की संस्तुति की। अधीक्षण अभियंता ने विजिलेंस टीम के साथ 16 और 17 दिसंबर को खजानी उपखंड क्षेत्र में छापामारी करके 3 मामले पकड़े थे। इसमें उनवल उपकेंद्र के बेलुडीह गांव में आटा चक्की में 16 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा मिला था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिजली विभाग में ताबड़तोड़ कई ऐक्शन हुए हैं। यहां खजनी उपखंड के गंगटही और उनवल उपकेंद्र क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पकड़े गए मामलों दो जेई और एक जूनियर मीटर टेस्टर को निलंबित कर दिया गया है। वितरण मंडल ग्रामीण द्वितीय के अधीक्षण अभियंता (एसई) दीपक कुमार ने कार्रवाई करते हुए एसडीओ को निलंबित करने की संस्तुति की है। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने विजिलेंस टीम के साथ 16 और 17 दिसंबर को खजानी उपखंड क्षेत्र में छापामारी करके तीन मामले पकड़े थे। जिसमें उनवल उपकेंद्र के बेलुडीह गांव में आटा चक्की की दुकान में 16 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा मिला था। साथ ही उपभोक्ताओं के परिसर से उतारे गए 39 मीटर भी मिले थे।

गंगटही उपकेंद्र से जुड़े सतुआभार गांव में छापेमारी के दौरान सुखदेव तलहानी के ईंट-भट्ठे पर बिजली जलती मिली थी। जिसका कागज में 4 दिसंबर को पीडी कर दिया गया था। इसके साथ ही ईट भट्ठे से पांच पोल की 11 हजार वोल्ट की लाइन व 25 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर भी नहीं हटाया गया था। वहीं, उपकेंद्र से जुड़े सिसवा गांव में छापेमारी के दौरान 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा कर पांच पोल के सहारे करीब 120 मीटर लम्बी लाइन बनाने का मामला सामने आया था। मामले में जांच के बाद अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने गंगटही उपकेंद्र के जेई राजेश मौर्या, उनवल उपकेंद्र के जेई अतुल राय और जेएमटी अजय यादव को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही खजनी उपखंड के एसडीओ के निलंबन के लिए संस्तुति किया है।

अचानक हुई इन कार्रवाईयों के बाद से महकमे में काफी हलचल मची हुई है। अधिकारियों-कर्मचारियों में इस ऐक्शन की काफी चर्चा है। वे अपने-अपने इलाकों में सिस्टम के कील-कांटों को ठीक करने में जुट गए हैं। पूर्व के मामलों में भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। वहीं विजिलेंस टीम भी लगातार सतर्कता बनाए हुए है और छापेमारी कर गड़बड़ियां पकड़ रही है।