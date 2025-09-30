बरेली बवाल पर ताबड़तोड़ ऐक्शन: तौकीर के करीबियों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, दामाद पर भी शिकंजा
बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बवाल का मुख्य आरोपी तौकीर रजा तो इस समय जेल में बंद है लेकिन उसके करीबियों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया।
बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बवाल का मुख्य आरोपी तौकीर रजा तो इस समय जेल में बंद है लेकिन उसके करीबियों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। तौकीर के करीबियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हमसफर पैलेस को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा तौकीर के दामाद मोहसिन के भवनों पर भी पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की हे।
मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA), नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात रही। बीडीए की टीम ने फरीदपुर रोड, नरियावल स्थित तौकीर के करीबियों की बड़ी प्रॉपर्टी, 'हमसफर पैलेस' को भी सील कर दिया। इसके बाद टीम सुर्खा बानखाना क्षेत्र पहुंची, यहां पार्षद उमान रजा और मन्नानी के दामाद मोसिन रजा के अवैध रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे एक चार्जिंग स्टेशन को भी ध्वस्त कर दिया गया। कुछ लोगों ने कार्रवाई को लेकर विरोध किया और कई ई-रिक्शों को तोड़ डाला।
दरअसल प्रशासनिक टीमें इन अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही थीं, तब मौके पर कुछ लोगों ने जबरदस्त हंगामा और विरोध करने की कोशिश की। हालांकि, पहले से मुस्तैद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने विरोध प्रदर्शन को तुरंत नियंत्रित कर लिया। बीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ की जा रही है और उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई के मद्देनजर, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।