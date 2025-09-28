बरेली बवाल में ताबड़तोड़ ऐक्शन: पुलिस ने 10 मुकदमे लिखे, अब तक 3300 से ज्यादा लोगों पर केस

केस 01: कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडेय की ओर से 25 नामजद और 1700 अज्ञात आरोपियों पर दर्ज हुआ है। इसमें मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, फुजैल, फरमान रियाज, सरफराज, रिहान, तौहीद, मोहम्मद सरफराज, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मोहम्मद शरीफ, इमाम कोनैन रजा, इमाम मुशारुफ शेख, शमशेर रजा, अजीम अहमद, मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद आमिर, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जीशान, फैसल और कांकरटोला के पार्षद नदीम सकलैनी को नामजद किया गया है। यह मुकदमा खलील तिराहे पर हुए बवाल को लेकर लिखाया गया है।

केस 02: सिविल लाइंस चौकी प्रभारी कोमल कुंडू की ओर से इसमें मौलाना तौकीर रजा और नदीम खां को नामजद किया गया है। इनके अलावा 150 अज्ञात को भी इसमें शामिल किया है। कोतवाली में यह मुकदमा इस्लामिया मार्केट स्थित नौमहला मस्जिद के बाहर बवाल करने को लेकर दर्ज कराया गया है।

केस 03: यह मुकदमा बिहारीपुर चौकी इंचार्ज शिवम कुमार की ओर से मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और 150 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराया गया है। जिला पंचायत गेट पर भीड़ द्वारा उग्र होकर भड़काऊ नारे लगाने और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

केस 04: कुतुबखाना चौकी प्रभारी राजीव कुमार शर्मा की ओर से दर्ज कराए इस मुकदमे में 15 नामजद और 450 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इसमें कोहिनूर, हसन, साहिल, सईद अहमद, रिहान, अफरोज, जुबैर, सलमान, तकीम, अरहान, अहमद रजा, मो. फरहान रजा, अदनान रजा, मौलाना तौकीर रजा और नदीम खां को नामजद किया गया है। इसमें कुमार टाकीज के पास पुलिस पर हमलावर होकर फायरिंग करने का आरोप लगाया है।

केस 05 : चौकी प्रभारी मठ की ओर से दर्ज कराए गए इस मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और मो. रईस को नामजद करने के साथ ही 125 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। यह मुकदमा नावल्टी चौराहे पर एकत्र होकर आपत्तिजनक नारे लगाने, पथराव और बवाल करने को लेकर दर्ज कराया गया है।

केस 06 : यह मुकदमा थाना कैंट में नकटिया चौकी इंचार्ज की ओर से ठिरिया में कठपुला नकटिया नदी पर हुए बवाल को लेकर लिखाया गया है। मुकदमे में शराफत हाफिज, मुन्ने दुकानदार, शाहिद, नफीस, साकिब जमाल खां, बरकत, गौहर खां, मो. महतबा खान और 50-60 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी ठिरिया और उमरिया के निवासी हैं।

केस 07 : थाना प्रेमनगर में यह मुकदमा एसआई प्रमोद कुमार की ओर लिखाया गया है। इसमें मौलाना तौकीर रजा, लकी शाह उर्फ जुनैद, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां, मुनीर इदरीशी, यूथ अध्यक्ष अल्तमश, राशिद खां, मोहसिन अख्तर, शहनबाज, कामरान, शाहनबाज, इरफान, शहजाद, इमरान उर्फ बिरेट, शादाब, फाजिल, अमन कुरैशी, आरिफ, आसिफ रजा, इम्तियाज अली, मो. इमरान, मुशीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आसिफ को नामजद करने के साथ ही 200 अज्ञात को आरोपी बनाया है। आरोप है कि ये सभी बानखाना में मीटिंग कर पुलिस के खिलाफ योजना बना रहे थे। मना करने पर गालीगलौज व धमकी दी।

केस 08: यह मुकदमा थाना किला में चौकी इंचार्ज मलूकपुर राहुल कुमार की ओर से तीन नामजद और सौ अज्ञात पर दर्ज हुआ है। नामजद में मौलाना तौकीर रजा, अफजल समेत तीन शामिल हैं। इस्लामिया जाने से रोकने पर इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला करके पथराव किया था।

केस 09 : यह मुकदमा थाना बारादरी में श्यामगंज चौकी इंचार्ज अखिलेश उपाध्याय ने 19 नामजद और 150 अज्ञात पर लिखाया है। नामजद आरोपियों में अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी, तहमीन, वसीन तहसीनी, अजीम, नदीम, अदनान, मोईन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, मोबीन, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खां, दाऊद खां, अमन, अजमल रफी, फैजान, समनान और सम्मू खान शामिल हैं। इन लोगों पर सैलानी में कैथ के पेड़ के पास बवाल, पुलिस पर हमला और पथराव करने का आरोप है।