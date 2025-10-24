Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrape victim seeks court permission to have abortion in private hospital
प्राइवेट अस्पताल में अबॉर्शन कराना चाहती है रेप पीड़िता, कोर्ट से मांगी इजाजत; जानें पूरा मामला

प्राइवेट अस्पताल में अबॉर्शन कराना चाहती है रेप पीड़िता, कोर्ट से मांगी इजाजत; जानें पूरा मामला

संक्षेप: 23 वर्षीय युवती ने एक महीने पहले एक युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बना ली थी। बाद में वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण किया था। पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी है। आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने से पीड़िता गर्भवती हो गई थी।

Fri, 24 Oct 2025 01:10 PMAjay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी के मुरादाबाद में कोर्ट के आदेश के बावजूद 22 सप्ताह की एक गर्भवती रेप पीड़िता का गर्भपात अभी तक नहीं हो सका है। पीड़िता प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात करना चाहती है, इसके लिए पीड़िता अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाएगी ताकि प्राइवेट अस्पताल से गर्भपात कराने की अनुमति मिल सके। सीजेएम ने 21 अक्तूबर को छुट्टी के दिन हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई करके गर्भपात कराने की अनुमति दी थी। जिला महिला चिकित्सालय ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अब पीड़िता की इच्छा को देखते हुए उसे कोर्ट में एक बार और जाने का मौका दिया है।

मुगलपुरा थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय युवती ने एक महीने पहले नागफनी क्षेत्र निवासी युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बना ली थी। बाद में वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण किया था। पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी है। दूसरी ओर आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पीड़िता ने अपने अधिवक्ता अंकित टंडन और मोहम्मद शाहरुख के माध्यम से 29 सितंबर को हाईकोर्ट में अनचाहा गर्भ गिराने के लिए याचिका दायर की थी।

ये भी पढ़ें:एक साल तक लड़की से रेप करता रहा इमाम, प्रेग्नेंट होने पर घरवालों के उड़ गए होश

उस समय वह 18 सप्ताह 3 दिन की गर्भवती थी। जिसके बार कोर्ट के निर्देश पर 17 अक्तूबर को सीएमओ के निर्देशन में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, जिसने पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच कर 19 अक्तूबर को रिपोर्ट कोर्ट को दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी शक्तियां सीजेएम मुरादाबाद को सौंपते हुए तत्काल सुनवाई करने का आदेश दिया। उसी आदेश के तहत 21 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीड़िता को गर्भ गिराने का आदेश दिया। साथ ही डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण का सैंपल सुरक्षित करने का भी आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के अनुसार शुरू होगी आगे की प्रक्रिया

इस संबंध में पीड़िता के अधिवक्ता अंकित टंडन ने बताया कि पीड़िता सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात कराना चाहती है। इसके पीछे उसका तर्क है कि प्राइवेट अस्पतालों में एडवांस टेक्नोलॉजी है। अधिवक्ता अंकित टंडन ने बताया कि शुक्रवार 24 अक्तूबर को कोर्ट खुलने पर वह पीड़िता की ओर से सीजेएम कोर्ट में प्राइवेट अस्पताल से गर्भपात कराने की अनुमति लेने के लिए अर्जी लगाएंगे। वहां से जो भी आदेश होगा उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:आशिक संग बिना शादी के रह रही बेटी, गर्भवती भी है; पिता पहुंचे कोर्ट, क्या फैसला

जिला महिला अस्पताल में तैयार कर दी गई थी टीम

उक्त आदेश के बाद सीएमओ के निर्देश पर जिला महिला अस्पताल में पीड़िता का अनाचाहा गर्भ गिराने के लिए टीम तैयार कर दी गई। दो स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ ही टमी में एक फिजीशियन, एक एनेस्थेटिस्ट और एक सर्जन शामिल किया गया। टीम ने गर्भपात कराने का सारा इंतजाम कर लिया। पीड़िता को डॉक्टरों ने निगरानी में भी ले लिया। लेकिन पीड़िता ने बाद में जिला महिला अस्पताल में गर्भपात कराने से मना कर दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |