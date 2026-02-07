Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsrape victim family created ruckus at police station accused groom fled his engagement ceremony upon seeing police
रेप पीड़िता के परिजनों का थाने पर हंगामा, पुलिस को देख अपनी सगाई छोड़कर भागा आरोपी दूल्हा

रेप पीड़िता के परिजनों का थाने पर हंगामा, पुलिस को देख अपनी सगाई छोड़कर भागा आरोपी दूल्हा

संक्षेप:

बागपत जिले में दो चचेरी बहनों का अपहरण के बाद दो युवकों ने एक से रेप और दूसरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।

Feb 07, 2026 08:08 pm ISTDinesh Rathour बालैनी(बागपत)
यूपी के बागपत जिले में दो चचेरी बहनों का अपहरण के बाद दो युवकों ने एक से रेप और दूसरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आरोपी की सगाई हो रही थी, इसकी जानकारी जब रेप पीड़िता के घर वालों को लगी तो वह थाने पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। थाने में हंगामा देखकर पुलिस हरकत में आई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंच गई। सगाई समारोह में पुलिस के पहुंचने से खलबली मच गई। पुलिस को देखकर आरोपी दूल्हा सगाई छोड़कर भाग निकला।

बालैनी क्षेत्र के गांव में गुरुवार शाम एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाकर पास के गांव मतानतनगर के रहने वाले युवक मिंटू ने मृतका की पोती को फोन कर अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसे अपनी चचेरी बहन को साथ लाने को कहा। आरोपी की धमकी से डरी किशोरी चचेरी बहन को लेकर गांव के बाहर पहुंची तो आरोपी मिंटू ने अपने साथी सिद्धार्थ के साथ मिलकर दोनों बहनों का अपहरण कर लिया और उन्हें कार में साथ ले गए। रातभर दोनों युवकों ने डरा धमकाकर उन्हें अपने साथ रखा और एक किशोरी के दुष्कर्म और दूसरी किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

पुलिस की परिजनों से भी नोकझोंक

घटना का पता चलने के बाद परिजनों ने आरोपी युवकों के खिलाफ थाने पर हंगामा किया जिसके बाद दोनों युवकों मिंटू और सिद्धार्थ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। शनिवार को दर्जनों ग्रामीण फिर से थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे और बताया कि मुख्य आरोपी मिंटू की सगाई हो रही है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। इसके बाद पुलिस फोर्स मतानतनगर गांव में लगन सगाई समारोह में पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी युवक वहां से भाग निकला। इस दौरान लड़के के परिजनों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। प्रभारी निरीक्षक शिवदत्त का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

घटना के बाद युवक के शादी टूटने की चर्चा

अपहरण और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मिंटू की शादी मेरठ जनपद के शाहपुर जैनपुर गांव में तय हुई थी। शनिवार को उसका लगन सगाई समारोह था और रविवार को उसकी बारात जानी थी। लेकिन सगाई समारोह में पुलिस द्वारा आरोपी युवक को पकड़ने के लिये पहुंचने के बाद लड़की वालों को घटना का पता चला। गांव में चर्चा है कि लड़की पक्ष वाले अपना सामान वापस ले गए और उन्होंने शादी भी कैंसिल कर दी है।

