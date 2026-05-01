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मां बन गई रेप पीड़िता, नाबालिग ने दिया बेटे को जन्म, प्रेमजाल में फंसकर हुई थी दरिंदगी का शिकार

May 01, 2026 08:39 pm ISTDinesh Rathour मेरठ/कंकरखेड़ा
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मेरठ जिले के कंकरखेड़ा की रेप पीड़िता मां बन गई है। 15 साल किशोरी ने शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर एक साल तक आरोपी ने रेप किया था।

मां बन गई रेप पीड़िता, नाबालिग ने दिया बेटे को जन्म, प्रेमजाल में फंसकर हुई थी दरिंदगी का शिकार

Meerut News: मेरठ जिले के कंकरखेड़ा की रेप पीड़िता मां बन गई है। 15 साल किशोरी ने शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर एक साल तक आरोपी ने रेप किया था। पीड़िता के पेट में जब दर्द हुआ तो परिजनों को गर्भवती होने की जानकारी लगी, जिसे बाद गर्भपात कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने आरोपी समेत दो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। किशोरी और उसके बेटे की सुरक्षा में जिला अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है। बच्चे को परिजन रखेंगे या सीडब्ल्यूसी के हवाले किया जाएगा, इसे लेकर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है।

कंकरखेड़ा निवासी 15 वर्षीय किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी संदीप ने करीब एक साल तक यौन शोषण किया। स्थानीय मंडप में संदीप वेटर था और इसी मंडप में अक्सर किशोरी को ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता था। कुछ समय पूर्व किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को जानकारी लगी, जिसके बाद किशोरी की मां उसे गुरुग्राम अपने साथ ले गई और वहां पर गर्भपात कराने का प्रयास किया। हालांकि डॉक्टरों ने मना दिया और गर्भपात में खतरा बताया। पांच दिन पहले किशोरी की मां ने कंकरखेड़ा थाने में आरोपी संदीप और मंडप मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया।

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आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पॉक्सो के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदीप और मंडप स्वामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, किशोरी को हालत गंभीर होने और प्रसव का समय नजदीक होने के कारण जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। शुक्रवार सुबह डफरिन में किशोरी का ऑपरेशन किया गया और डिलीवरी कराई गई। बेटे का जन्म हुआ है और किशोरी की हालत भी खतरे से बाहर बताई है। फिलहाल निगरानी और सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है।

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डीएनए से होगी पुष्टि

मुख्य आरोपी संदीप का डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका है। अब नवजात का भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट से आरोपी की पुष्टि कराई जाएगी। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। वहीं, बच्चे को किशोरी के परिजन अपने साथ रखेंगे या सीडब्ल्यूसी यानी बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया जाएगा, इसे लेकर निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि थाना पुलिस ने बाल कल्याण समिति को इस प्रकरण की सूचना भेजी है और बच्ची के काउंसिलिंग कराने के लिए कहा है। दो से तीन दिन में काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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