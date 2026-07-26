नमकीन खरीदने गई नाबालिग से रेप, दुकान से लड़की की चीखें सुन हैरान रह गए पड़ोसी

Minor Girl Raped: रामपुर की एक दुकान में नमकीन खरीदने आई 12 साल की नाबालिग बच्ची को दुकानदार ने दुकान में खींच लिया। उसने बच्ची के साथ जबरन रेप किया। दुकान के बंद दरवाजे के पीछे से बच्ची के चीखने की आवाजें सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल बच्ची के परिवारीजनों को इसकी जानकारी दी।

Rape of a minor girl in a shop : उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक घिनौनी और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां नमकीन खरीदने गई 12 साल की एक बच्ची को दुकानदार ने दुकान में खींचकर रेप कर दिया। दुकान के बंद दरवाजे के पीछे से बच्ची की चीखें सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए। उन्हीं में से किसी ने बच्ची के परिवारवालों को इसकी जानकारी दे दी। दौड़ते-भागते पहुंचे परिवारवालों ने दरवाजा खुलवाया तो दुकानदान बच्ची को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। अपनी बच्ची को इस हालत में जोर-जोर से रोते देखकर परिवारवालों के होश उड़ गए।

परिवारवालों ने बच्ची को संभाला और फिर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की को इलाज और मेडिकल चेकअप के लिए रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना, रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के खौद चौकी स्थित एक गांव का है। गांव निवासी एक 12 वर्षीय किशोरी शुक्रवार शाम घर से नमकीन खरीदने के लिए गांव की ही परचून की दुकान पर गई थी। किशोरी जैसे ही दुकान पर पहुंची दुकान स्वामी युवक अकेला बैठा हुआ था। जैसे ही किशोरी ने युवक के हाथ में पैसे दिए युवक ने उसका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर खींच लिया।

दुकान का दरवाजा बंद करने के बाद आरोपी ने किशोरी के साथ किया। किशोरी के चीखने की आवाज सुनकर किसी पडोसी ने उसके परिजनों को सूचना दे दिए। सूचना मिलते ही परिजन दुकान पर पहुंच गए। परिजनों ने दरवाजा खुलवाया तो आरोपी किशोरी को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से भाग दिया। परिजनों ने दुकान के अंदर किशोरी को देखा तो उनके होश उड़ गए। जमीन पर पड़ी किशोरी जोर-जोर से रो रही थी। देर शाम को किशोरी को लेकर थाने पहुंचे परिवारवालों ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी।