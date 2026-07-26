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नमकीन खरीदने गई नाबालिग से रेप, दुकान से लड़की की चीखें सुन हैरान रह गए पड़ोसी

By Ajay Singh
संवाददाता, सैदनगर (रामपुर)
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Minor Girl Raped: रामपुर की एक दुकान में नमकीन खरीदने आई 12 साल की नाबालिग बच्ची को दुकानदार ने दुकान में खींच लिया। उसने बच्ची के साथ जबरन रेप किया। दुकान के बंद दरवाजे के पीछे से बच्ची के चीखने की आवाजें सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल बच्ची के परिवारीजनों को इसकी जानकारी दी।

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नमकीन खरीदने गई नाबालिग से रेप, दुकान से लड़की की चीखें सुन हैरान रह गए पड़ोसी

Rape of a minor girl in a shop : उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक घिनौनी और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां नमकीन खरीदने गई 12 साल की एक बच्ची को दुकानदार ने दुकान में खींचकर रेप कर दिया। दुकान के बंद दरवाजे के पीछे से बच्ची की चीखें सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए। उन्हीं में से किसी ने बच्ची के परिवारवालों को इसकी जानकारी दे दी। दौड़ते-भागते पहुंचे परिवारवालों ने दरवाजा खुलवाया तो दुकानदान बच्ची को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। अपनी बच्ची को इस हालत में जोर-जोर से रोते देखकर परिवारवालों के होश उड़ गए।

परिवारवालों ने बच्ची को संभाला और फिर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की को इलाज और मेडिकल चेकअप के लिए रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना, रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के खौद चौकी स्थित एक गांव का है। गांव निवासी एक 12 वर्षीय किशोरी शुक्रवार शाम घर से नमकीन खरीदने के लिए गांव की ही परचून की दुकान पर गई थी। किशोरी जैसे ही दुकान पर पहुंची दुकान स्वामी युवक अकेला बैठा हुआ था। जैसे ही किशोरी ने युवक के हाथ में पैसे दिए युवक ने उसका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर खींच लिया।

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दुकान का दरवाजा बंद करने के बाद आरोपी ने किशोरी के साथ किया। किशोरी के चीखने की आवाज सुनकर किसी पडोसी ने उसके परिजनों को सूचना दे दिए। सूचना मिलते ही परिजन दुकान पर पहुंच गए। परिजनों ने दरवाजा खुलवाया तो आरोपी किशोरी को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से भाग दिया। परिजनों ने दुकान के अंदर किशोरी को देखा तो उनके होश उड़ गए। जमीन पर पड़ी किशोरी जोर-जोर से रो रही थी। देर शाम को किशोरी को लेकर थाने पहुंचे परिवारवालों ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी।

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परिवारवालों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर भी दी। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने हसमत गंज के रहने वाले अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने बताया पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश भी हो रही है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उधर, इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में काफी नाराजगी है। वे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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