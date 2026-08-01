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नायब तहसीलदार पर रेप का केस, प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी, जांच शुरू

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में केराकत के नायब तहसीलदार के खिलाफ  एक महिला ने बेटी से दुष्कर्म, मानसिक और शारीरिक शोषण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नायब तहसीलदार की प्रताड़ना से बेटी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है।

rape case filed against naib tehsildar girl fed up with the harassment committed suicide
जौनपुर में नायब तहसीलदार पर रेप का केस दर्ज हुआ है

UP News: यूपी के जौनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक अधिकारी पर रेप, हैरेसमेंट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां का आरोप है कि अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। उधर, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, केस दर्ज होने के बाद राजस्व महकमे में खलबली मच गई।

केराकत के नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ मीरगंज थाने में एक महिला ने बेटी से दुष्कर्म, मानसिक और शारीरिक शोषण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि नायब तहसीलदार की प्रताड़ना से बेटी ने खुदकुशी भी कर ली। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का आरोप है कि उसकी जान पहचान सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर के गोरा बारिक अमहट के रहने वाले विवेक श्रीवास्तव से थी।

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पीड़िता के मां के मुताबनिक विवेक राजस्व विभाग में कर्मचारी थे। जब उनकी मछलीशहर तैनाती थी तो घर आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान बेटी से भी जान पहचान हो गई। इसी बीच बेटी को शादी का झांसा देकर विवेक ने शरीरिक और मानसिक शोषण किया। दोनों साथ ही रहते थे। आरोप है कि प्रताड़ना के कारण ही 9 मार्च को बेटी ने फांसी लगा ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया।

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प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की हत्या, शव नदी में फेंकने का आरोप

उधर, लखनऊ में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी की हत्या कर उसका शव नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर शव को कार में ले जाकर इटौंजा थाना क्षेत्र में गोमती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। इसके बाद खुद रहीमाबाद थाने में पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर परिजनों और पुलिस को गुमराह करता रहा।

शव की पहचान होने के बाद मृतका के भाई पुष्पेंद्र सिंह की तहरीर पर रहीमाबाद पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से पांच आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। शिकायत के अनुसार, मृतका अंजली सिंह की शादी 16 नवंबर 2016 को उन्नाव उमेन्द्र प्रताप सिंह से हुआ था। आरोप है कि करीब एक माह पहले अंजली ने अपने पति को एक महिला से मोबाइल पर चैट करते हुए देख लिया था। उसने चैट और दोनों के साथ की तस्वीरें अपने मोबाइल में सुरक्षित कर ली थीं तथा इसकी जानकारी मायके वालों को दी थी।

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आरोप है कि इसी बात को लेकर उमेन्द्र ने अंजली के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। 31 जुलाई की रात उमेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी मां गायत्री सिंह और अपनी कथित प्रेमिका के साथ मिलकर अंजली की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार में रखकर इटौंजा थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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