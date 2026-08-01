नायब तहसीलदार पर रेप का केस, प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी, जांच शुरू

जौनपुर में केराकत के नायब तहसीलदार के खिलाफ एक महिला ने बेटी से दुष्कर्म, मानसिक और शारीरिक शोषण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नायब तहसीलदार की प्रताड़ना से बेटी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है।

UP News: यूपी के जौनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक अधिकारी पर रेप, हैरेसमेंट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां का आरोप है कि अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। उधर, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, केस दर्ज होने के बाद राजस्व महकमे में खलबली मच गई।

केराकत के नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ मीरगंज थाने में एक महिला ने बेटी से दुष्कर्म, मानसिक और शारीरिक शोषण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि नायब तहसीलदार की प्रताड़ना से बेटी ने खुदकुशी भी कर ली। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का आरोप है कि उसकी जान पहचान सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर के गोरा बारिक अमहट के रहने वाले विवेक श्रीवास्तव से थी।

पीड़िता के मां के मुताबनिक विवेक राजस्व विभाग में कर्मचारी थे। जब उनकी मछलीशहर तैनाती थी तो घर आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान बेटी से भी जान पहचान हो गई। इसी बीच बेटी को शादी का झांसा देकर विवेक ने शरीरिक और मानसिक शोषण किया। दोनों साथ ही रहते थे। आरोप है कि प्रताड़ना के कारण ही 9 मार्च को बेटी ने फांसी लगा ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया।

प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की हत्या, शव नदी में फेंकने का आरोप उधर, लखनऊ में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी की हत्या कर उसका शव नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर शव को कार में ले जाकर इटौंजा थाना क्षेत्र में गोमती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। इसके बाद खुद रहीमाबाद थाने में पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर परिजनों और पुलिस को गुमराह करता रहा।

शव की पहचान होने के बाद मृतका के भाई पुष्पेंद्र सिंह की तहरीर पर रहीमाबाद पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से पांच आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। शिकायत के अनुसार, मृतका अंजली सिंह की शादी 16 नवंबर 2016 को उन्नाव उमेन्द्र प्रताप सिंह से हुआ था। आरोप है कि करीब एक माह पहले अंजली ने अपने पति को एक महिला से मोबाइल पर चैट करते हुए देख लिया था। उसने चैट और दोनों के साथ की तस्वीरें अपने मोबाइल में सुरक्षित कर ली थीं तथा इसकी जानकारी मायके वालों को दी थी।