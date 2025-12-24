Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrape accused was about to marry victim family arrived at the brides house just in time know what happened
शादी रचाने जा रहा था रेप आरोपी, ऐन वक्त दुल्हन के घर पहुंच गया पीड़िता का परिवार; जानें फिर

शादी रचाने जा रहा था रेप आरोपी, ऐन वक्त दुल्हन के घर पहुंच गया पीड़िता का परिवार; जानें फिर

संक्षेप:

दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती के परिवारीजनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की। यही नहीं खुद दुल्हन बनने जा रही युवती के घर पहुंच गए। पीड़िता के परिवारीजनों ने निकाह रुकवा दिया। इससे तैयारियां धरी रह गईं। पुलिस ने युवती को निकाह न करने की हिदायत दी है।

Dec 24, 2025 02:48 pm ISTAjay Singh संवाददाता, पीलीभीत (पूरनपुर)
share Share
Follow Us on

यूपी के पीलीभीत में दूल्हा बनने जा रहे एक रेप आरोपी का भांडा ऐन शादी के एक दिन पहले फूट गया। दुष्कर्म के मामले में जमानत छूट कर आया यह युवक निकाह की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी बीच कहीं से दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती के परिवारीजनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की और खुद दुल्हन बनने जा रही युवती के घर पहुंच गए। पीड़िता के परिवारीजनों ने निकाह रुकवा दिया। इससे तैयारियां धरी रह गईं। पुलिस ने युवती को निकाह न करने की हिदायत दी है।

ये भी पढ़ें:शर्मनाक: 75 साल की महिला को तमंचा दिखा युवक ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ प्रेमी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इससे युवती गर्भवती हो गई। युवती की शिकायत पर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद युवक जमानत पर जेल से बाहर आ गया। युवती के परिजनों ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। प्रेमी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। युवती आठ महीने की गर्भवती है। उसका प्रेमी दूसरी युवती से निकाह करने की तैयारी कर रहा है।

ये भी पढ़ें:4 साल की बच्ची से नाबालिग लड़के ने किया रेप, गन्ने के खेत में ले जाकर की वारदात

सोमवार को युवक पड़ोस के थाना खुटार क्षेत्र के गांव की युवती से गुपचुप तरीके से निकाह करने की तैयारी कर रहा था। इसकी जानकारी दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को लग गई। निकाह से एक दिन पहले ही वह उस युवती के घर पहुंच गए। जिससे प्रेमी शादी करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने युवती के परिजनों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए निकाह न करने को कहा। इसके बाद दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने थाना खुटार पुलिस को सूचना दी। खुटार पुलिस मौके पहुंच गई। पुलिस ने युवती के परिजनों से वार्ता की और उन्हें शादी न करने की हिदायत दी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |