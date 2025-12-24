शादी रचाने जा रहा था रेप आरोपी, ऐन वक्त दुल्हन के घर पहुंच गया पीड़िता का परिवार; जानें फिर
दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती के परिवारीजनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की। यही नहीं खुद दुल्हन बनने जा रही युवती के घर पहुंच गए। पीड़िता के परिवारीजनों ने निकाह रुकवा दिया। इससे तैयारियां धरी रह गईं। पुलिस ने युवती को निकाह न करने की हिदायत दी है।
यूपी के पीलीभीत में दूल्हा बनने जा रहे एक रेप आरोपी का भांडा ऐन शादी के एक दिन पहले फूट गया। दुष्कर्म के मामले में जमानत छूट कर आया यह युवक निकाह की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं।
इसी बीच कहीं से दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती के परिवारीजनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की और खुद दुल्हन बनने जा रही युवती के घर पहुंच गए। पीड़िता के परिवारीजनों ने निकाह रुकवा दिया। इससे तैयारियां धरी रह गईं। पुलिस ने युवती को निकाह न करने की हिदायत दी है।
थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ प्रेमी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इससे युवती गर्भवती हो गई। युवती की शिकायत पर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद युवक जमानत पर जेल से बाहर आ गया। युवती के परिजनों ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। प्रेमी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। युवती आठ महीने की गर्भवती है। उसका प्रेमी दूसरी युवती से निकाह करने की तैयारी कर रहा है।
सोमवार को युवक पड़ोस के थाना खुटार क्षेत्र के गांव की युवती से गुपचुप तरीके से निकाह करने की तैयारी कर रहा था। इसकी जानकारी दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को लग गई। निकाह से एक दिन पहले ही वह उस युवती के घर पहुंच गए। जिससे प्रेमी शादी करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने युवती के परिजनों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए निकाह न करने को कहा। इसके बाद दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने थाना खुटार पुलिस को सूचना दी। खुटार पुलिस मौके पहुंच गई। पुलिस ने युवती के परिजनों से वार्ता की और उन्हें शादी न करने की हिदायत दी।