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जेल की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागा रेप आरोपी, जेलर समेत पांच सस्पेंड

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में गोरखपुर जेल में बंद विचाराधीन बंदी 22 फुट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता न चल सका। उधर, प्रारंभिक जांच में लापरवाही मिलने पर जेलर समेत पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

Gorakhpur Jail: यूपी के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदी शुक्रवार को 22 फुट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में नाकेबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। वहीं, इस मामले में कारागार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही मिलने पर जेलर समेत पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। उधर, फरार बंदी और उसकी अभिरक्षा में तैनात दो जेलकर्मियों के खिलाफ शाहपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।

बांसगांव क्षेत्र के सरसोपार निवासी विपिन को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर 18 जुलाई को पुलिस ने जेल भेजवाया था। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे बंदी रक्षक 49 बंदियों को जेल परिसर से सटी नई बाउंड्री वॉल के पास स्थित बगिया में काम कराने के लिए ले गए थे। आरोप है कि इसी दौरान विपिन मौका पाकर एक पेड़ पर चढ़ा और वहां से जेल की दीवार पार कर फरार हो गया। करीब 11:30 बजे काम समाप्त होने के बाद गिनती की गई तो 49 की जगह 48 बंदी ही मिले। परिसर में तलाश की गई लेकिन विपिन का पता नहीं चला।

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घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक की तहरीर पर शाहपुर थाने में फरार बंदी विपिन के साथ ही उसकी अभिरक्षा में तैनात जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार बंदी की तलाश में जुट गई। वहीं, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने जेल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और घटनाक्रम की जानकारी ली।

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लापरवाह अफसरों पर गिरी राज

उधर, महानिदेशक, कारागार को भेजी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और जितेंद्र कुमार दुबे, हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव और रामजीत सिंह तथा जेलर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है।

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आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने दी दबिश

कारागार प्रशासन का कहना है कि फरारी की परिस्थितियों की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस की कई टीमें बंदी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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