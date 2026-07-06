शाहजहांपुर के थाने में रेप के आरोपी की तबीयत बिगड़ने से मौत; परिजन बोले- पुलिस से पिटाई से गई जान
शाहजहांपुर के सिंधौली थाने में दुष्कर्म के आरोपी की पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पिटाई से मौत का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इसे खारिज किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के सिंधौली थाने में दुष्कर्म के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, एक नाबालिग लड़की ने अपने सौतेले पिता प्रदीप के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह पिछले तीन वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था और उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसे घर आने के लिए दबाव बना रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पूछताछ के लिए थाना लाया गया था रेप का आरोपी
जांच के सिलसिले में रविवार शाम करीब चार बजे प्रदीप को पूछताछ के लिए सिंधौली थाने बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि देर रात करीब एक बजे पूछताछ के दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 1:40 बजे जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर, मृतक के परिजनों का आरोप है कि थाने में पुलिसकर्मियों ने प्रदीप के साथ मारपीट की, जिसके कारण उसकी मौत हुई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।
तबीयत बिगड़ने से हुई मौत- पुलिस
एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे ने बताया कि आरोपी की तबीयत रात करीब एक बजे अचानक खराब हुई थी। उसे तत्काल स्थानीय सीएचसी ले जाया गया और वहां से बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या दोष सामने आता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।