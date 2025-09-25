राणा सांगा केस: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद सुमन को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के मामले में सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया। जिला जज की अदालत ने उक्त रिवीजन को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए।

राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के मामले में सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया। जिला जज की अदालत ने उक्त रिवीजन को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए। विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट ने विपक्षियों के नोटिस किए है। मामले की अगली सुनवाई को 13 अक्तूबर को होगी।

रिवीजनकर्ता एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने 24 मार्च को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं सांसद रामजीलाल सुमन को विपक्षी बना कोर्ट में सिविल वाद दायर किया था। अवर न्यायालय ने प्रकीर्ण वाद को दस अप्रैल को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ नौ मई को सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया। सत्र न्यायालय ने 13 मई को पुन: सुनवाई के आदेश दिए। वादी अधिवक्ता के मुताबिक 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान उसने केस को प्रतिनिधि वाद के रुप में चलाने के लिए आदेश एक नियम आठ सीपीसी के अधीन प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र खारिज होने पर उन्होंने सत्र न्यायालय में पुन: रिवीजन दाखिल किया। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विपक्षियों सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को नोटिस भेजे गए हैं।