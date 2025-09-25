Rana Sanga case Court issues notice to SP President Akhilesh Yadav and MP ramji lal Suman राणा सांगा केस: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद सुमन को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राणा सांगा केस: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद सुमन को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के मामले में सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया। जिला जज की अदालत ने उक्त रिवीजन को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए।

Thu, 25 Sep 2025
राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के मामले में सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया। जिला जज की अदालत ने उक्त रिवीजन को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए। विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट ने विपक्षियों के नोटिस किए है। मामले की अगली सुनवाई को 13 अक्तूबर को होगी।

रिवीजनकर्ता एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने 24 मार्च को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं सांसद रामजीलाल सुमन को विपक्षी बना कोर्ट में सिविल वाद दायर किया था। अवर न्यायालय ने प्रकीर्ण वाद को दस अप्रैल को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ नौ मई को सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया। सत्र न्यायालय ने 13 मई को पुन: सुनवाई के आदेश दिए। वादी अधिवक्ता के मुताबिक 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान उसने केस को प्रतिनिधि वाद के रुप में चलाने के लिए आदेश एक नियम आठ सीपीसी के अधीन प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र खारिज होने पर उन्होंने सत्र न्यायालय में पुन: रिवीजन दाखिल किया। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विपक्षियों सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को नोटिस भेजे गए हैं।

क्या था पूरा मामला

बात बीती 21 मार्च की है। जब राज्यसभा में सांसद सुमन ने राणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी थी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि भाजपा के लोगों का तकियाकलाम हो गया है कि सबको कहते हैं-इनमें बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। सूफी-संतों की परंपरा को आदर्श मानता है। मैं तो यह जानना चाहूंग कि बाबर को आखिर लाया कौन? बाबर को तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लेकर आया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया था जिसका विरोध हुआ था।

