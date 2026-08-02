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Rampur News: नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प, सीओ ने मरीजों का जाना हाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: शाहबाद में नशा उन्मूलन केंद्र पर रत्न ग्राम्य विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया गया। उन्हें गांजा, स्मैक, शराब और तंबाकू समेत सभी प्रकार के नशों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीओ देवकीनंदन ने भर्ती मरीजों से बातचीत की।

Rampur News: नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प, सीओ ने मरीजों का जाना हाल

Rampur News: शाहबाद। नगर स्थित नशा उन्मूलन केंद्र पर रत्न ग्राम्य विकास समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया गया। उन्हें गांजा, स्मैक, शराब और तंबाकू समेत सभी प्रकार के नशों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीओ देवकीनंदन ने नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर भर्ती मरीजों से बातचीत की।

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