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Rampur News: तमंचे के बल पर घेरकर युवक को पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में तीन लोगों पर एक युवक को तमंचे के बल पर रोककर मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगा है। पीड़ित

Rampur News: तमंचे के बल पर घेरकर युवक को पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग का आरोप

Rampur News: कोतवाली थाना क्षेत्र में तीन लोगों पर एक युवक को तमंचे के बल पर रोककर मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिलक खानम थाना क्षेत्र के बिहारीनगर निवासी मौ. हसन 18 जुलाई को जिला कचहरी रामपुर से अपने घर लौट रहे थे। शाम वह तोपखाना गेट और मोरीगेट के बीच स्थित बाग के पास पहुंचे। आरोप है कि पहले से घात लगाए इदरीश निवासी बिहारीनगर, दानिश और जावेद ने उन्हें घेर लिया और तमंचे के बल पर रोक लिया。

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घटना का विवरण

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने मोटरसाइकिल समेत उसे गिरा दिया और गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान इदरीश ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। शोर सुनकर राहगीरों के पहुंचने और ललकारने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए।

पुलिस की कार्रवाई

एफआईआर में पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली गया, लेकिन तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी। मामले में न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने एक अगस्त की रात रिपोर्ट दर्ज की।

FAQs

युवक पर हमला कब हुआ था?
यह हमला 18 जुलाई को हुआ था।
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