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Rampur News: तमंचे के बल पर युवक को पीटा, फायरिंग का भी आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर के कोतवाली थाना इलाके में तीन लोगों पर युवक को तमंचे के बल पर रोककर मारीपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी इदरीश ने जानबूझकर फायरिंग की, जिसमें युवक बच गया।

Rampur News: तमंचे के बल पर युवक को पीटा, फायरिंग का भी आरोप

Rampur News: रामपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में तीन लोगों पर युवक को तमंचे के बल पर रोककर मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिलकखानम थाना क्षेत्र के बिहारीनगर निवासी मौ. हसन 18 जुलाई को जिला कचहरी रामपुर से अपने घर लौट रहे थे। शाम वह तोपखाना गेट और मोरीगेट के बीच स्थित बाग के पास पहुंचे। आरोप है कि पहले से घात लगाए इदरीश निवासी बिहारीनगर, दानिश और जावेद ने उन्हें घेर लिया और तमंचे के बल पर रोक लिया।

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पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने बाइक समेत उसे गिरा दिया और गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान इदरीश ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। मामले में न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने एक अगस्त की रात रिपोर्ट दर्ज की।

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