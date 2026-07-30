Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: आंबेडकर पार्क में महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणी, युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आंबेडकर पार्क में महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणी करने और गाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। महिला उपनिरीक्षक ने गश्त के दौरान इस युवक को पकड़ा, जो महिलाओं को देखकर अश्लील गाना गा रहा था। युवक का नाम तोहिद है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

Rampur News: आंबेडकर पार्क में महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणी, युवक गिरफ्तार

Rampur News: सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आंबेडकर पार्क में आने-जाने वाली महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणी करने और अश्लील गाना गाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। महिला उपनिरीक्षक पारूल शर्मा ने शिकायत कर बताया कि 29 जुलाई को वह अपनी टीम और एंटी रोमियो टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थीं। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आंबेडकर पार्क में एक युवक महिलाओं और लड़कियों को देखकर अश्लील हरकतें कर रहा है और अश्लील गाने गा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम पार्क पहुंची टीम ने मौके पर एक युवक को महिलाओं और युवतियों को देखकर अश्लील गाना गाते हुए पकड़ा।

पूछताछ में उसने अपना नाम तोहिद पुत्र रफीक निवासी कर्बला के पास आगापुर थाना सिविल लाइंस बताया। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।