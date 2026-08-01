Rampur News: महिलाओं और युवतियों पर फब्तियां कसने का आरोप, युवक गिरफ्तार
Rampur News: रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को महिलाओं और युवतियों पर फब्तियां कसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक पार्क में युवक द्वारा अशोभनीय टिप्पणियाँ करने की सूचना पर कार्रवाई की। युवक का नाम नदीम है और मामला दर्ज किया गया है।
Rampur News: रामपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों पर कथित तौर पर फब्तियां कसने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। 31 जुलाई को कोतवाली पुलिस की टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था, अपराध की रोकथाम और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांधी समाधि चौकी से सूचना मिली कि पार्क में आने-जाने वाली महिलाओं और युवतियों को एक युवक गलत इशारे करते हुए फब्तियां कस रहा है। पुलिस के अनुसार, धारीदार टी-शर्ट पहने युवक महिलाओं और युवतियों को देखकर कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहा था। पूछताछ में युवक ने अपना नाम नदीम, निवासी जट्टा बुद्धन खां, थाना कोतवाली बताया।
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
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