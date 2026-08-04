Rampur News: अफवाह पर दौड़ी पुलिस, बीमारी से हुई थी युवती की मौत
Rampur News: जयडौली गांव में एक युवती का शव खेत में मिला, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक सूचना में आत्महत्या का जिक्र किया गया, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि युवती लंबे समय से बीमार थी। अंततः आत्महत्या की पुष्टि न होने पर पुलिस लौट गई।
Rampur News: जयडौली गांव में खेत पर एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को युवती के आत्महत्या करने की गलत सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच और परिजनों से पूछताछ में पता चला कि युवती लंबे समय से बीमार थी और बीमारी के कारण ही उसकी मौत हुई है। आत्महत्या की पुष्टि न होने पर पुलिस वापस लौट गई।
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