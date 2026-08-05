Rampur News: शादी का झांसा देकर पांच साल तक शोषण, न्याय की गुहार
Rampur News: बिलासपुर की एक युवती ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर पांच साल तक शारीरिक संबंध बनाने और आपत्तिजनक वीडियो बना कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। युवती ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है।
Rampur News: बिलासपुर। क्षेत्र की युवती ने गांव के ही युवक पर शादी का झांसा देकर पांच वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने, आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने उच्चाधिकारियों को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार युवती का गांव के एक युवक से प्रेम-प्रसंग था। आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। युवती का कहना है कि करीब ढाई वर्ष पहले उसका निकाह स्वार क्षेत्र के युवक से हुआ था, लेकिन आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाता रहा।
इससे परेशान होकर उसने निकाह के दूसरे ही दिन तलाक ले लिया और आरोपी के संपर्क में बनी रही। अब आरोपी शादी से इंकार कर रहा है और उसके परिजन भी धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि पूर्व में भी शिकायतें देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उपनिरीक्षक केशू शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
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