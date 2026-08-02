Rampur News: चलती बाइक से गिरकर महिला घायल, रेफर
Rampur News: शाहबाद क्षेत्र के मधुकर गांव के पास एक महिला, जो अपने दामाद के साथ बाइक पर यात्रा कर रही थी, सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। ऊंचागांव निवासी मुख्तरी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Rampur News: शाहबाद। क्षेत्र के मधुकर गांव के पास शनिवार देर रात चलती बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ऊंचागांव निवासी 55 वर्षीय मुख्तरी पत्नी बहादुर अपने दामाद नाजिम के साथ बाइक से घर लौट रही थीं। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होने से वह सड़क पर गिर गईं और गंभीर चोटें आईं। परिजन उन्हें सीएचसी शाहबाद ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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