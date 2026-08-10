Rampur News: बिलासपुर में चिकित्सकों ने किया जिलाध्यक्ष का स्वागत
Rampur News: बिलासपुर में रविवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के नए जिलाध्यक्ष सत्यवीर गुर्जर का स्वागत किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि डा. मणिक अग्रवाल ने सत्यवीर गुर्जर को फूलमाला पहनाई। इस मौके पर अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे।
Rampur News: बिलासपुर। रविवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सत्यवीर गुर्जर का स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में आयोजित किया गया। केंद्र के कार्यवाहक चिकित्साधीक्षक डा. मणिक अग्रवाल इसके मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सत्यवीर गुर्जर को फूलमाला पहनाकर मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर सीएचसी के वरिष्ठ आयुष चिकित्सक डा. वीके शर्मा, विनोद गौतम, रोहित राय शर्मा समेत आदि सदस्य उपस्थित रहे।
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