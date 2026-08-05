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Rampur News: व्यापारियों, दुकानदारो की बैठक में साप्ताहिक बंदी पर दुकान बंद किये जाने को हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा। साप्ताहिक बंदी पर शुक्रवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने को लेकर व्यापारियों, दुकानदारों में चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि सभी दुकानदार अपन

Rampur News: व्यापारियों, दुकानदारो की बैठक में साप्ताहिक बंदी पर दुकान बंद किये जाने को हुई चर्चा

Rampur News: साप्ताहिक बंदी पर शुक्रवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने को लेकर व्यापारियों, दुकानदारों में चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि सभी दुकानदार अपनी जिम्मेदारी को समझे दुकान न खोले, इसलिए सभी दुकानदार दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रखकर साप्ताहिक बंदी का पालन करें। बुधवार को व्यापारियों, दुकान दारों की एक अहम बैठक हुई जिसमें कहा गया कि शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बंदी का निर्धारित है। इसलिए दुकानदार शुक्रवार को अपनी अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद रखकर नियम का पालन करें, यह निर्णय लिया गया कि दुकान खोलने अथवा नियम का उल्लंघन न करें। उधर मोबाइल मार्केट तरफ से ली गई महत्त्वपूर्ण बैठक में दो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

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इस दौरान फैजान, जावेद, नदीम, मोहम्मद अकरम,सईद रहमान,नावेद,अकरम फैजान, नदीम,उबैद रॉकी, रिजवान आसिफ फ़ुजैल कपिल, व्यापार मंडल के प्रभारी मीडिया प्रभारी हाजी अली प्रिंस मौजूद रहें।

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