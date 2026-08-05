Rampur News: व्यापारियों, दुकानदारो की बैठक में साप्ताहिक बंदी पर दुकान बंद किये जाने को हुई चर्चा
Rampur News: टांडा। साप्ताहिक बंदी पर शुक्रवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने को लेकर व्यापारियों, दुकानदारों में चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि सभी दुकानदार अपन
Rampur News: साप्ताहिक बंदी पर शुक्रवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने को लेकर व्यापारियों, दुकानदारों में चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि सभी दुकानदार अपनी जिम्मेदारी को समझे दुकान न खोले, इसलिए सभी दुकानदार दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रखकर साप्ताहिक बंदी का पालन करें। बुधवार को व्यापारियों, दुकान दारों की एक अहम बैठक हुई जिसमें कहा गया कि शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बंदी का निर्धारित है। इसलिए दुकानदार शुक्रवार को अपनी अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद रखकर नियम का पालन करें, यह निर्णय लिया गया कि दुकान खोलने अथवा नियम का उल्लंघन न करें। उधर मोबाइल मार्केट तरफ से ली गई महत्त्वपूर्ण बैठक में दो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई।
इस दौरान फैजान, जावेद, नदीम, मोहम्मद अकरम,सईद रहमान,नावेद,अकरम फैजान, नदीम,उबैद रॉकी, रिजवान आसिफ फ़ुजैल कपिल, व्यापार मंडल के प्रभारी मीडिया प्रभारी हाजी अली प्रिंस मौजूद रहें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।