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Rampur News: जत्थेदारों ने किया संगत को निहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बिलासपुर के पसियापुरा स्थित गुरुद्वारे में रविवार को साप्ताहिक धार्मिक समागम आयोजित किया गया। जत्थों ने शबद कीर्तन किया और संगत को निहाल किया। श्रद्धालुओं ने शहीद बाबा दीप सिंह जी की समाधि के सामने आशीर्वाद लिया। दिनभर अटूट लंगर बरता गया और आरती की गई। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल उपस्थित था।

Rampur News: जत्थेदारों ने किया संगत को निहाल

Rampur News: बिलासपुर। क्षेत्र के गांव पसियापुरा स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह पसियापुरा में रविवार को आयोजित साप्ताहिक धार्मिक समागम में आए जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। संगत ने श्री गुरु महाराज व शहीद बाबा दीप सिंह जी की समाधि के समक्ष शीश नवां कर आशीर्वाद लिया। साथ ही दिनभर गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। क्षेत्र के गांव पसियापुरा स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में रविवार की सुबह लगभग 9 बजे मुख्य ट्रस्टी सतनाम कौर की मौजूदगी में मुख्य ग्रंथी ने नितनेम का पाठ किया। आसा दी वार का कीर्तन किया गया तथा अखंड पाठ का भोग सुबह नौ बजे डाला गया।

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इसके बाद विशेष पंडाल में दीवान सजाया गया। जिसमें यूपी व उत्तराखंड से आए विभिन्न जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। जिसमें भाई परमजीत सिंह, संतोख सिंह, पिन्दर सिंह समेत आदि के जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को गुरुओं का इतिहास सुनाया। इस दौरान संगत ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाए। वहीं, गुरु का अटूट लंगर पूरे दिन बरताया गया। शाम को गुरुद्वारे में भाई कुलदीप सिंह द्वारा आरती कराई गई। संगत को प्रसाद वितरण किया गया। समागम में पहुंच रही संगत द्वारा श्री गुरु महाराज की सुसज्जित पालकी व शहीद बाबा दीप सिंह जी की समाधि के समक्ष माथा टेककर आशीर्वाद लेने का क्रम देर शाम तक जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। व्यवस्था में सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जसपाल सिंह, कश्मीर सिंह, प्रगट सिंह, लखवीर सिंह, गुरमुख सिंह, कुलविंदर कौर, जसविंदर कौर, कुलविंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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