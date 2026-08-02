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Rampur News: धूप-छांव के बीच उमस ने खूब छुड़ाए लोगों के पसीने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में रविवार को बादलों और धूप के बीच मौसम ने लोगों को परेशान कर दिया। सुबह से तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमस ने लोगों को काफी परेशान किया और शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई। सोमवार को बारिश की संभावना है।

Rampur News: धूप-छांव के बीच उमस ने खूब छुड़ाए लोगों के पसीने

Rampur News: रामपुर। बादलों की आवाजाही और धूप-छांव के बीच रविवार को मौसम के तीखे तेवरों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख-मिचौली चलती रही, जिसके चलते उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। तापमान में उतार-चढ़ाव का यह दौर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादलों की मौजूदगी और हवा में नमी अधिक होने के कारण उमस बढ़ गया कि लोग पसीने से तर-बतर नजर आए। घरों में पंखे और कूलर भी इस गर्मी के आगे बेअसर साबित हुए। शाम के समय में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई मगर थोड़ी देर में थम गई।

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को बारिश की संभावना है।

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