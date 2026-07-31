Rampur News: आसमान में छाए बादलों ने दी राहत, बिजली कटौती ने बढ़ाई आफत

Rampur News: आसमान में छाए बादलों ने दी राहत, बिजली कटौती ने बढ़ाई आफत
Rampur News: मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बिजली कटौती ने सब कुछ बदल दिया है। शुक्रवार को ठंडी हवाओं और धूप-छांव ने तापमान को गिराया, जिससे लोग बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेने लगे। हालांकि, लगातार बिजली कटौती ने लोगों की खुशियों को प्रभावित किया।
Rampur News: मौसम के बदले मिजाज ने एक तरफ जहां आम लोगों को भीषण गर्मी और उमस से फौरी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ चरमराती विद्युत व्यवस्था ने जनता के पसीने छुड़ा दिए हैं। शुक्रवार की सुबह से ही आसमान में धूप-छाव के साथ चली ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट तो दर्ज कराई, लेकिन जैसे ही लोगों ने राहत की सांस लेनी चाही, बिजली कटौती के लंबे दौर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शुक्रवार की सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आसमान में धूप-छाव के संग मंद-मंद बहती हवाओं ने लोगों को घरों से बाहर निकलने और सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने का मौका दिया।
तापमान में आई गिरावट से लोगों को धूप के थपेड़ों से बड़ी राहत मिली।
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