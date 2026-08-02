Rampur News: उमस से राहत, अघोषित बिजली कटौती ने रुलाया

Rampur News: रामपुर में मौसम के बदलाव ने नागरिकों को राहत दी, लेकिन बिजली की कटौती ने समस्याएं बढ़ाईं। लोग बेवजह परेशान हुए और अस्पताल में भीड़ में मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल बुखार और पेट दर्द के मामले बढ़े हैं।

Rampur News: ​​रामपुर। मौसम के मिजाज में शनिवार को आए बदलाव ने शहरवासियों को दोहरा अनुभव कराया। एक तरफ जहां सुबह से ही आसमान में धूप और छांव की आवाजाही लगी रही, वहीं बीच-बीच में चली ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत दिलाई। हालांकि, मौसम के इस सुहावने रुख पर बिजली विभाग की मनमानी ने पानी फेर दिया। शहर के विभिन्न इलाकों में हुई अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को दिनभर बेहाल किए रखा। पिछले कुछ दिनों से जारी तीखी धूप और भारी उमस के बाद शनिवार की सुबह राहत भरी रही। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और सूरज की तपिश कम महसूस हुई। दोपहर के समय चली मंद-मंद हवाओं ने लोगों को राहत दी, जिससे पार्कों और खुली जगहों पर लोगों की चहल-पहल देखने को मिली。

अघोषित कटौती से ठप हुए काम ​एक तरफ मौसम ने राहत दी, तो दूसरी तरफ बिजली की बार-बार होती ट्रिपिंग और घंटों की अघोषित कटौती ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। बिना किसी पूर्व सूचना के हुई इस कटौती से न केवल आम जनजीवन प्रभावित हुआ, बल्कि घरों में पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा। इनवर्टर जवाब दे गए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बंद होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

व्यापारियों और निवासियों में गुस्सा स्थानीय निवासियों का कहना है कि मौसम थोड़ा बेहतर होते ही बिजली विभाग लापरवाही बरतने लगता है। अघोषित कटौती के कारण दुकानों और दफ्तरों का काम प्रभावित हो रहा है। लोगों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।

संक्रामक रोगों ने पांव पसारे, अस्पताल में भीड़ रामपुर। मौसम में बदलाव और संक्रामक बीमारियों के प्रसार के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि सुबह ओपीडी शुरू होने से काफी पहले ही पर्चा काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ​अस्पताल परिसर में सुबह आठ बजे से ही गहमागहमी का माहौल बन जाता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर, डॉक्टर चेकिंग रूम और दवा वितरण केंद्र-हर जगह बस मरीजों की लंबी लाइनें ही नजर आ रही हैं। दूर-दराज के गांवों से आए ग्रामीण तड़के ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण उन्हें डॉक्टर तक पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लग रहा है। ​अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, इन दिनों वायरल बुखार, उल्टी-दस्त, त्वचा में संक्रमण और पेट दर्द के मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। दैनिक ओपीडी का आंकड़ा सामान्य दिनों की तुलना में लगभग डेढ़ से दोगुना तक पहुंच गया है। जिला अस्पताल सीएमएस डॉक्टर बीसी सक्सेना ने बताया कि मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। सभी डॉक्टरों को समय पर ओपीडी में बैठने के निर्देश दिए गए हैं।