Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: घर में घुसकर छेड़छाड़ और लूटपाट करने में दस पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: केमरी थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर दस लोगों ने मारपीट की और लूटपाट की। आरोपियों ने महिला के साथ अश्लील हरकत की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने सभी दोषियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं।

Rampur News: घर में घुसकर छेड़छाड़ और लूटपाट करने में दस पर केस दर्ज

Rampur News: केमरी। थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की गई। विरोध करने पर लूटपाट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। केमरी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी एक युवक ने शिकायत पत्र देकर कहा था कि 26 जून को वह मोहर्रम का जुलूस देखने गया था। वहां शकील अहमद और जावेद ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी। इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, जिसके बाद आरोपी उससे रंजिश मानने लगे।आरोप है कि इसी रंजिश के तहत आठ जुलाई की रात शकील अहमद, इजहार अहमद, जावेद, वसीम, नसीम जहां, महफूजउद्दीन, आतिफ, चुन्नू, शुएब और अनीस बानो समेत अन्य लोग हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए।

आरोपियों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप है कि महफूजउद्दीन और इजहार अहमद ने उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ अश्लील हरकत कर लज्जा भंग की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान आरोपियों ने घर में रखा खाद्यान्न नाली में फेंक दिया और सोने-चांदी के आभूषण, 40 हजार रुपये नकद लूट लिया। घटना के दौरान बाहर से पहुंचे पीड़ित के बेटे को भी जान से मारने की धमकी देकर सभी आरोपी फरार हो गए । थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Crime News Kemri अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।