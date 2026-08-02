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Rampur News: मारपीट करने में चार लोग गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के दुर्गनगला गांव निवासी खलील और शकील का जुठिया गांव निवासी असलम और मोहम्मद आकिल से किसी बात को लेकर बिबाद हो गया। जिसके

Rampur News: मारपीट करने में चार लोग गिरफ्तार

Rampur News: शहजादनगर थाना क्षेत्र के दुर्गनगला गांव निवासी खलील और शकील का जुठिया गांव निवासी असलम और मोहम्मद आकिल से किसी बात को लेकर बिबाद हो गया। जिसके बाद दोनों पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और चारों को पकड़कर थाने ले आई।

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