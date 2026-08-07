Rampur News: मारपीट में केस दर्ज
Rampur News: टांडा में, खेत पर बैलगाड़ी लेकर जा रहे विनोद को गांव के चार लोगों ने गालियां दी और उसकी पिटाई की। विरोध करने पर विनोद के भाई मुंशी लाल को भी पीटा गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंशी लाल ने चारों पर मुकदमा दर्ज कराया है।
Rampur News: टांडा, संवाददाता। खेत पर बैलगाड़ी लेकर जा रहे भाई को पास के ही गांव के लोगों ने गालियां दी। विरोध पर लाठी डंडों, धारदार हथियारों से मारपीट कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नगर के मोहल्ला मरघटी निवासी मुंशी लाल का भाई विनोद दो अगस्त को अपने खेत पर बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। इसी दौरान नगर के निकटवर्ती गांव बादली निवासी जसपाल, रमेश, मदन, बाबू सहित चारों लोग आकर गालियां देने लगे। विनोद ने गलियों का विरोध किया तो, चारों लोगों ने मिलकर लाठी-डंडों, धारदार हथियारों से मारपीट कर घायल कर दिया।
मुंशी लाल जब भाई विनोद को बचाने पर उसे भी पीटकर कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। मुंशी लाल ने घायल अपने भाई को अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। मुंशी लाल ने चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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