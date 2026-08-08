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Rampur News: घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट,चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर,संवाददाता। घर में बैठे थे। उसी समय गांव के ही अली अहमद, बाबू शाह, नूर अहमद और रईस बानो जबरन उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। ​जब पीड़

Rampur News: घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट,चार पर केस

Rampur News: खजुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धावनी बुजुर्ग निवासी बरकत शाह पुत्र मुजफ्फर शाह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह अगस्त की दोपहर वह अपने घर में बैठे थे। उसी समय गांव के ही अली अहमद, बाबू शाह, नूर अहमद और रईस बानो जबरन उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। ​जब पीड़ित ने गाली देने से मना किया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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