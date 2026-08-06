Rampur News: घर में घुस कर मारपीट के आरोप में चार पर रिपोर्ट
Rampur News: मिलक। संवाददाता घर में घुस कर पीड़ित के साथ मारपीट कर दी।पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। क्षेत्र के ग्राम रठौंडा निवासी देव
Rampur News: मेले में विवाद के बाद चार लोगों ने घर में घुस कर पीड़ित के साथ मारपीट कर दी।पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। क्षेत्र के ग्राम रठौंडा निवासी देव ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि बीते रविवार को वह रठौंडा स्थित मेले में घूम रहा था।इस दौरान गांव निवासी इन्द्रजीत, विश्वम्भर, संजय व अरुण वहा आए और शराब के नशे में गाली गलौज करने लगे।लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करा दिया।आरोप है कि सोमवार को चारों उसके घर में घुस आए और उसके साथ गालीगलौच करते हुए मारपीट कर दी।जिस
पर बचाने आए लोगों देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।पुलिस ने तहरीर पर चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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