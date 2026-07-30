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Rampur News: बिजली के न आने से ग्रामीण बिलबिलाए, दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: मिलकखानम के बमना बिजलीघर से पदमपुर फीडर में दो दिनों से केवल कुछ घंटे की बिजली मिलने पर ग्रामीणों ने धरना दिया। अधिकारियों ने 14 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। प्रदर्शन में कई प्रमुख लोग शामिल थे।

Rampur News: बिजली के न आने से ग्रामीण बिलबिलाए, दिया धरना

Rampur News: मिलकखानम। क्षेत्र के बमना बिजलीघर से पदमपुर फीडर से दो दिन में कुछ घंटे ही बिजली मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना दिया। हंगामा देख विभाग के होश फाख्ता हो गए। अधिकारियों के आने पर क्षेत्र को 14 घंटे बिजली देने के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। बमना बिजलीघर के जेई राजवीर सिह ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर पदमपुर फीडर को 14 घंटे सप्लाई दी जाएगी। हंगामा करने वालों में गुरवाज सिंह, हरजीत सिह गिल, कुलविन्द्र सिह किन्दा, रंजीत सिह, जगरूप सिह, अवतार सिंह, बलविन्द्र सिंह, मेजर सिंह, सुभान प्रधान आदि रहे।

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