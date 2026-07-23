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Rampur News: रायपुर में बिजली व्यवस्था ठप, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: गांव रायपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। गांव में दो 10 केवीए ट्रांसफार्मर खराब हैं, एक छह महीने से और दूसरा 22 दिन से ठप पड़ा है। ग्रामीणों ने 25 केवीए ट्रांसफार्मर लगाने और खुले तारों को केबल में बदलने की मांग की है।

Rampur News: रायपुर में बिजली व्यवस्था ठप, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Rampur News: सैफनी/शाहबाद। क्षेत्र गांव रायपुर के ग्रामीणों ने गुरुवार को एसडीएम को ज्ञापन देकर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की। उनका कहना है कि गांव में लगे दो 10 केवीए ट्रांसफार्मर क्षमता से अधिक लोड के कारण खराब हैं। एक, छह माह से और दूसरा करीब 22 दिन से फुंका पड़ा है, जिससे बिजली आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग से कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि गांव में खुले बिजली के तार हादसों का कारण बन रहे हैं। ग्रामीणों ने 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने और खुले तारों के स्थान पर केबल लाइन बिछाने की मांग की है।

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ज्ञापन पर काफी ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।

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