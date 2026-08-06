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Rampur News: कोर्ट के आदेश पर भाई ने दर्ज कराई भाई पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: मिलक। संवाददाता र्ट दर्ज कराई है। क्षेत्र के ग्राम एमी निवासी संजय सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि उनके पिता पुलिस विभाग में कार्य

Rampur News: कोर्ट के आदेश पर भाई ने दर्ज कराई भाई पर रिपोर्ट

Rampur News: आपसी समझौते के बाद मृतक पिता की नौकरी और मुआवजा हड़पने का आरोप लगाता हुए पीड़ित ने अपने ही सगे भाई पर न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्षेत्र के ग्राम एमी निवासी संजय सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे।बीती 3 जुलाई 2019 को सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी।आरोप लगाया कि परिजनों की बीच हुई पंचायत में पिता के स्थान पर बड़े भाई स्वदेश सिंह को पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर नौकरी और पुलिस विभाग और दुर्घटना से मिलने वाला मुआवजा उन्हें देने पर सहमति बनी थी।आरोप

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है कि पिता की मौत के बाद पुलिस विभाग से करीब 50 लाख रुपये और सड़क दुर्घटना में लगभग 45 लाख रुपये का मुआवजा मिला। लेकिन अमरोहा में तैनात उसके भाई ने धोखाधड़ी कर पूरी रकम हड़प ली और उसे केवल 12 लाख रुपये ही दिए।आरोप है कि जब उसने रिश्तेदारों से शिकायत की तो बीते दो जून को आरोपी भाई ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ घर में घुस कर गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।हताश होकर उसने न्यायालय की शरण ली।पुलिस ने प्रार्थना पत्र के अड़ंगे पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।

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