Rampur News: विहिप-बजरंग दल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी

Rampur News: ​रामपुर। जनपद में लगातार सामने आ रही गोकशी की घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) एवं बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकि के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि तीन अगस्त को श्रावण मास के सोमवार और कांवड़ यात्रा के दौरान थाना गंज क्षेत्र स्थित बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गौवंश के अवशेष बरामद हुए। संगठन का आरोप है कि पवित्र पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नीयत से यह कृत्य किया गया है। वही ​विहिप-बजरंग दल ने थाना मिलक के ग्राम बहादुरपुर में एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में हो रही देरी पर भी चिंता जताई।