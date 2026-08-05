Rampur News: विहिप-बजरंग दल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी
Rampur News: रामपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गोकशी की घटनाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर चिंता जताई। संगठन ने मांग की कि गोकशी की घटनाओं की पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो, अन्यथा वे जनजागरण अभियान चलाएंगे।
Rampur News: रामपुर। जनपद में लगातार सामने आ रही गोकशी की घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) एवं बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकि के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि तीन अगस्त को श्रावण मास के सोमवार और कांवड़ यात्रा के दौरान थाना गंज क्षेत्र स्थित बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गौवंश के अवशेष बरामद हुए। संगठन का आरोप है कि पवित्र पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नीयत से यह कृत्य किया गया है। वही विहिप-बजरंग दल ने थाना मिलक के ग्राम बहादुरपुर में एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में हो रही देरी पर भी चिंता जताई।
संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि हाल ही में हुई गोकशी की सभी घटनाओं की पारदर्शी व समयबद्ध जांच कर त्वरित खुलासा किया जाए। संगठन ने मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की मांग की है, यदि समय रहते दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो विहिप और बजरंग दल जिलेभर में जनजागरण अभियान चलाकर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला व पुलिस प्रशासन की होगी।
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