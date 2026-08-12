Rampur News: संविदा कर्मचारी संघ के सह संयुक्त सचिव बने जितेंद्र
Rampur News: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न हुए। इसके पश्चात, प्रांतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जितेंद्र कुमार पराशर को सह संयुक्त सचिव और रेनू शर्मा को महिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। संविदा कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी।
Rampur News: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिला कार्यकारिणी के चुनाव के सम्पन्न होने के बाद प्रांतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुए संगठन के विस्तार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा से जितेंद्र कुमार पराशर को सह संयुक्त सचिव और और रेनू शर्मा को महिला संगठन मंत्री जिला कमेटी में शामिल किए जाने पर संविदा कर्मचारियों द्वारा बधाई दी गई।
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