Rampur News: रामपुर में लगे बड़ी औद्योगिक इकाई, टांडा में बने बाईपास

Rampur News: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन कंडोलेंस होने के बाद, सदन में विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विधायकगण जनता की समस्याओं को उठाने के लिए लखनऊ में उपस्थित हैं। नगर विधायक आकाश सक्सेना ने शहरवासियों को विधानसभा की कार्यवाही देखने का आमंत्रण दिया है।

Rampur News: सदन का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहला दिन कंडोलेंस में बीत गया। मंगलवार यानी, आज से सदन की कार्यवाही विधिवत चलेगी। जिसमें विकास के मुद्दों के साथ जनपद के मंत्री-विधायकगण शामिल होंगे। रामपुर को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित कराने से लेकर टांडा में बाईपास, मिलक और शाहबाद में रोडवेज बस अड्डा का मुद्दा गूंजेगा। विधानसभा के सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। उम्मीद होती है कि उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि सदन में उनकी आवाज बनेंगे, उनकी समस्याएं उठाएंगे और उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। फिर चाहें वे सड़क, पुल, रोडवेज बस अड्डा के मुद्दे हों या फिर बाईपास से लेकर बेहतर कनेक्टिविटी के। रोजगार सृजन के काम हो या औद्योगिक आस्थान विकसित कराने के मुद्दे। जनता की इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने की मंशा के साथ विधायकगण सदन की कार्यवाही में शामिल होने राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं.

विकास के मुद्दे -----------------

बोले-माननीय

-बीते नौ साल में अपने क्षेत्र में ऐसा ऐतिहासिक विकास कराया है, जो आज तक नहीं हुआ। केमरी में 15.59 करोड़ से 212 मीटर लंबा पुल, 75 करोड़ से चीनी मिल का आधुनिकीकरण, सैंजनी डैम, भाखड़ा डैम, सड़कों का चौड़ीकरण, आदि शामिल हैं।

-बलदेव सिंह औलख, राज्यमंत्री

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-रामपुर नगर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़कें, पार्क की समस्याओं का समाधान हो गया है, रोजगार दिलाने के लिए किसी बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना कराने के लिए प्रयास है, सत्र में हमारा यही मुद्दा रहेगा।

-आकाश सक्सेना, शहर विधायक

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मिलक-शाहबाद में रोडवेज बस अड्डा के लिए जमीन मुहैया कराने, मिलक और शाहबाद में रामलीला मैदान के जीर्णाेद्धार एवं टिनशेड और विद्यामंदिर इंटर कालेज के ऊपर से एचटी लाइन हटवाने का हमारा मुद्दा है, इस बाबत सीएम से मिले भी हैं।

-राजबाला सिंह, विधायक मिलक

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पिछले सत्र में प्रदेश में 19 बाईपास मंजूर हुए थे, इनमें हमारे क्षेत्र में स्वार और टांडा को मंजूरी मिली थी। लेकिन, अभी तक टांडा बाईपास के लिए धन अवमुक्त नहीं हुआ है, उसी के लिए प्रश्न लगाया है। टांडा में बाईपास बनेगा तो हादसों में कमी आएगी।

-शफीक अहमद अंसारी, विधायक स्वार

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हम सपा यानी विपक्ष के विधायक हैं, हमारे दिए प्रस्तावों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ के प्रस्ताव दिए थे, 98 लाख महज एक प्रस्ताव पास हुआ है। तीन प्रस्ताव और दिए हैं, देखते हैं मंजूरी मिलती है या नहीं।

-नसीर अहमद खां, विधायक चमरौआ

----विधायक ने सदन की कार्यवाही देखने को किया आमंत्रित

सदन की कार्यवाही का आमंत्रण रामपुर। नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आकाश सक्सेना ने क्षेत्र की जनता को उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए विशेष आमंत्रण दिया है। इसके तहत रामपुर के सम्मानित नागरिक तीन अगस्त से छह अगस्त तक लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही देख सकेंगे।

विधायक की ओर से जारी आमंत्रण में कहा गया है कि रामपुर की जनता ने उन्हें विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। इसी क्रम में वह चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग विधानसभा पहुंचकर लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन की कार्यवाही को करीब से देखें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझें। विधानसभा की कार्यवाही प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चलेगी। इसमें शामिल होने के इच्छुक लोगों से लखनऊ पहुंचने से पूर्व विधायक को सूचित करने की अपील की गई है, ताकि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। विधायक आकाश सक्सेना ने आमंत्रण के माध्यम से कहा है कि जनता विधानसभा की कार्यवाही को स्वयं देखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन में होने वाली कार्यवाही को नजदीक से समझ सकती है। उन्होंने रामपुर की जनता का स्वागत एवं अभिनंदन भी किया है।