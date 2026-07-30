Rampur News: सावन के मद्देनजर आवारा गोवंश पकड़ने का अभियान चलाने की मांग
Rampur News: सावन माह की तैयारियों के बीच, नगर क्षेत्र में आवारा सांडों और गोवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग बढ़ गई है। सभासद अमित चंद्रवंशी और अर्पित वशिष्ठ ने एसडीएम से मुलाकात की और सड़क पर बढ़ते खतरे को लेकर कार्रवाई की अपील की। एसडीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
Rampur News: सावन माह के मद्देनजर नगर क्षेत्र में सड़कों पर घूम रहे आवारा सांडों और गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग तेज हो गई है। इस बाबत नामित सभासद अमित चंद्रवंशी और अर्पित वशिष्ठ ने एसडीएम आदेश कुमार से मुलाकात कर अभियान चलाने की मांग की। सभासदों ने एसडीएम को बताया कि नगर की प्रमुख सड़कों और बाजारों में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन राहगीरों, बाइक सवारों और अन्य वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सावन माह में मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बढ़ जाएगी, जिससे हादसों की आशंका और अधिक रहेगी।
दोनों जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम से कहा कि नगर में विशेष अभियान चलाकर आवारा सांडों और गोवंश को पकड़कर सुरक्षित गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का भरोसा दिया।
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