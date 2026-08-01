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Rampur News: जिला अस्पताल में ओपीडी खुलते ही उमड़ रही मरीजों की भारी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर के जिला अस्पताल में मौसम में बदलाव और संक्रामक बीमारियों के कारण मरीजों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। सुबह ओपीडी शुरू होने से पहले ही लंबी कतारें लग जाती हैं। दूर-दराज के ग्रामीण सुबह-सवेरे आकर भी डॉक्टर तक पहुँचने में 2 से 3 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, भीषण गर्मी और उमस से परेशान हो रहे हैं।

Rampur News: जिला अस्पताल में ओपीडी खुलते ही उमड़ रही मरीजों की भारी भीड़

Rampur News: रामपुर। मौसम में बदलाव और संक्रामक बीमारियों के प्रसार के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि सुबह ओपीडी शुरू होने से काफी पहले ही पर्चा काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ​अस्पताल परिसर में सुबह आठ बजे से ही गहमागहमी का माहौल बन जाता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर, डॉक्टर चेकिंग रूम और दवा वितरण केंद्र-हर जगह बस मरीजों की लंबी लाइनें ही नजर आ रही हैं। दूर-दराज के गांवों से आए ग्रामीण तड़के ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण उन्हें डॉक्टर तक पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लग रहा है।

भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीजों को कतार में खड़े रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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