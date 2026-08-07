Rampur News: रिमझिम फुहार के बीच मौसम सुहाना, बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी

Rampur News: रिमझिम फुहार के बीच मौसम सुहाना, बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी
Rampur News: रामपुर में शुक्रवार को मौसम का सुहावना मिजाज देखने को मिला, जिसमें बादलों के बीच हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। लेकिन अचानक हुई अघोषित बिजली कटौती ने स्थानीय निवासियों को परेशानी में डाल दिया। लोग पार्कों और छतों पर मौसम का आनंद ले रहे थे, लेकिन बिजली कटने से पानी की समस्या और कारोबार प्रभावित हुए।
Rampur News: रामपुर, संवाददाता। शुक्रवार की सुबह मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिले। सुबह से ही आसमान में कभी तेज धूप तो कभी बादलों की आवाजाही लगी रही। इस बीच चली हल्की ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत दिलाई। हालांकि, मौसम के इस सुहावने मिजाज के बीच अघोषित बिजली कटौती ने स्थानीय निवासियों का मजा किरकिरा कर दिया। सुबह के समय आसमान में बादल छाने और हवाएं चलने से लोगों ने पार्कों और छतों पर सुहावने मौसम का आनंद लिया। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, शहर और देहात के कई इलाकों में बिजली की बार-बार आवाजाही शुरू हो गई।
दोपहर में रिमझिम फुहार भी कुछ देर के लिए पड़ी, जिसके चलते घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को पानी की किल्लत और गर्मी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक तरफ मौसम राहत दे रहा है। वहीं, दूसरी तरफ बिजली विभाग की लापरवाही से परेशानी बनी हुई है। बिजली जाने के कारण छोटे-मोटे कारोबार और घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग हो रही है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा।
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