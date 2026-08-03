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Rampur News: तुरैहा समाज के लोग राजनीति में हों सक्रिय: कमल कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में बाबा तुरैहा रामस्वरूप जी की समाधि पर तुरैहा मछुआ समाज की मासिक बैठक हुई। इस बैठक में पंचायत चुनावों की तैयारी, समाज के लोगों को शिक्षा देने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग पर चर्चा हुई। पूर्व जिलाध्यक्ष ने समाज को संगठित होकर चुनाव में अधिक से अधिक टिकट प्राप्त करने का प्रोत्साहन दिया।

Rampur News: तुरैहा समाज के लोग राजनीति में हों सक्रिय: कमल कुमार

Rampur News: ​रामपुर। सराय गेट स्थित बाबा तुरैहा रामस्वरूप जी की समाधि पर तुरैहा मछुआ समाज की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कमल कुमार तुरैहा ने कहा कि आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है।

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बैठक में चर्चा

समाज के सक्रिय साथी अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर प्रतिनिधित्व करें ताकि हर ग्राम में आबादी के अनुसार समाज मजबूत हो सके। उन्होंने सरकारों व राजनीतिक दलों से समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। साथ ही कहा कि समाज के पिछड़ेपन व बेरोजगारी का मुख्य कारण बच्चों को शिक्षा न दिलाना है। इसलिए खर्चों पर अंकुश लगाते हुए प्राथिमकता पर हर बच्चे को उच्च व तकनीकी शिक्षा जरूर दिलाएं।

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पूर्व जिलाध्यक्ष का प्रोत्साहन

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष कामरेड मेवीराम तुरैहा ने समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने और पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक टिकट मिलने की बात कही। जिला महामंत्री राम सिंह तुरैहा एडवोकेट ने बताया कि शीघ्र ही संगठन का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री को समाज की समस्याओं व दुव्र्यवहार से अवगत कराएगा।

एकजुटता की अपील

जिला मीडिया प्रभारी अरविंद कुमार ने बैठक में सभी से एकजुट होने और मासिक बैठक में प्रतिभाग करने की अपील की। इस दौरान राजेश कुमार, रूप किशोर, विनोद कुमार एडवोकेट, अर्जुन कुमार, विक्रम सिंह, मुरारी, अशोक कुमार, राजीव कुमार, अजय कुमार प्रधान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक की अध्यक्षता किसने की?
बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष कामरेड मेवीराम तुरैहा ने की।
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