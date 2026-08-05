Rampur News: पंचायत चुनाव को लेकर तुरैहा समाज ने बनाई रणनीति
Rampur News: स्वार के गांव पैगंबरपुर में तुरैहा मछुआ समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें पंचायत चुनाव, राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा के प्रसार पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष कमल कुमार ने चुनावों में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और समाज के जनप्रतिनिधियों से मजबूत चुनाव लड़ने का अनुरोध किया।
Rampur News: स्वार। क्षेत्र के गांव पैगंबरपुर में मंगलवार को तुरैहा मछुआ समाज की बैठक का आयोजन किशन लाल तुरैहा के आवास पर किया गया। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव, समाज की राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा के प्रसार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए समाज के जिलाध्यक्ष कमल कुमार तुरैहा ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समाज से जुड़े सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर समाज का प्रतिनिधित्व मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े समाज के जनप्रतिनिधियों को अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि समाज को उसकी आबादी के अनुरूप राजनीतिक भागीदारी मिल सके।
उन्होंने सरकार और संगठनों से भी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की।बैठक में राजेश कुमार तुरैहा, रूप किशोर, विनोद कुमार एडवोकेट, अर्जुन कुमार, विक्रम सिंह, मुरारी तुरैहा, धर्म सिंह, अशोक कुमार तुरैहा, रामकिशोर तुरैहा, राधेश्याम, विनोद कुमार तुरैहा, रामगोपाल, राजीव कुमार, पप्पू सिंह, प्रीतम तुरैहा, अजय कुमार प्रधान सहित अनेक समाजसेवी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अर्जुन कुमार तुरैहा ने किया।
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