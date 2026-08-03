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Rampur News: अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ दस दिन बाद मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: तेईस जुलाई को, तेज़ और लापरवाह ट्रक चालक ने मांझा फार्म चौखंडी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे चालक सहित पच्चीस लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्रैक्टर के चालक ने ट्रक चालक के खिलाफ दस दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है।

Rampur News: अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ दस दिन बाद मुकदमा

Rampur News: तेईस जुलाई को अज्ञात ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही से ट्रक को चलाते हुए मांझा फार्म चौखंडी फार्म के पास पीछे से टक्कर मार दी थी, ट्रेक्टर ट्राली में सवार चालक सहित पच्चीस लोग घायल हो गए थे। ट्रेक्टर ट्राली के चालक ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ दस दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है। थाना स्वार के ग्राम बिजड़ा नानकार निवासी इरशाद तेईस जुलाई को अपने परिवार व गांव के लोगों को ट्रेक्टर ट्राली में बैठाकर उत्तराखंड प्रदेश के जसपुर में स्थित कालू पीर की मजार से अपने घर के लिए वापस आ रहा था। जैसे ही वह थाना क्षेत्र के ग्राम मांझा फार्म चौखंडी के पास पहुंचा तो इसी दिन शाम को पांच बजे पीछे से लापरवाही के साथ ट्रक को चलाकर आ रहें ट्रक के चालक ने ट्रेक्टर ट्राली में टक्कर मार दी थी।

जिसमें ट्रेक्टर चालक सहित बैठे दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। जो इलाज के बाद घर चले गए थे। ट्रेक्टर ट्राली के चालक इरशाद ने अज्ञात ट्रक चालक के ख़िलाफ़ दस दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है।

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