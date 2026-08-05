Rampur News: सचिवों और पंचायत सहायकों को दिया प्रशिक्षण
Rampur News: मिलक में मंगलवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंचायत सचिवों और सहायकों को पंचायत विकास योजना तैयार करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के विषय में जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने ग्राम सभा और उसकी आवश्यकताओं पर भी चर्चा की। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
Rampur News: मिलक। ब्लॉक परिसर में मंगलवार को स्थित सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत सचिवों व पंचायत सहायकों का गुणवत्तापूर्ण पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी जगरूप सिंह द्वारा दीप प्रज्ज्वलित व सरस्वती वंदना कर किया गया। डीपीआरसी संभल से आए प्रशिक्षक सुरेश आर्य,सत्येन्द्र सिंह व अनीता द्वारा वर्ष 2026-27 में ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के विषय में जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक सत्येन्द्र सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा करते हुए बताया गया कि ग्राम सभा का आयोजन अवश्य होना चाहिए।
ग्राम सभा का कोरम पूरा होना चाहिए। ग्राम सभा से पूर्व महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन होना चाहिए। प्रशिक्षक सुरेश आर्य द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया गया कि अब से कचरा को चार श्रेणी में पृथक किया जाएगा। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत सचिव नवीन आर्य, रोहित ,राजकुमार, असलम हुसैन पंचायत सहायक रुक्मणि, काजल, पूनम गंगवार,दीक्षा गंगवार सहित सभी पंचायत सहायक व सचिव मौजूद रहे।
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