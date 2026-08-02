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Rampur News: सड़क हादसे में महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के मडैयान उदयराज गांव निवासी त्रिवेणी सड़क पार जा रहीं थीं। इस दौरान एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से

Rampur News: सड़क हादसे में महिला घायल

Rampur News: शहजादनगर थाना क्षेत्र के मडैयान उदयराज गांव निवासी त्रिवेणी सड़क पार जा रहीं थीं। इस दौरान एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद 108 एंबुलेंस के चालक प्रदीप कुमार और ईएमटी दीपक कुमार ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

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