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Rampur News: खाद की बोरी लेने जा रहे युवक की हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में सुबह एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय छात्र सोनू की मौत हो गई। वह खाद की बोरी लेने के लिए बाइक से जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। परिजनों को सूचित करने पर कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Rampur News: खाद की बोरी लेने जा रहे युवक की हादसे में मौत

Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र में सुबह के वक्त हुए सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। छात्र खाद की बोरी लेने के लिए बाइक से पड़ोस के गांव में जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने शिनाख्त करने के बाद परिजनों को सूचना दी तो कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। हादसा मंगलवार की सुबह शहजादनगर थाना क्षेत्र में जसमोली गांव के पास हुआ। मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना निवासी काशीराम का बेटा सोनू(20) छात्र था। मौजूदा समय में खेतों में खरीफ की फसल हो रही है।

जिसके लिए खाद की जरूरत थी। सोनू आज बाइक से खाद लेने के लिए एक गांव स्थित समिति जा रहा था। बताते हैं कि जैसे ही वह जसमोली गांव के पास पहुंचा है तो किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह मय बाइक काफी दूर तक घिसटता चला गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद राहगीरों की मौके पर भीड़ जुट गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर किसी तरह से शिनाख्त कर हादसे की सूचना परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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