Rampur News: नहाने गया छात्र की तालाब में डूब कर मौत

Rampur News: मिलक, संवाददाता। गांव स्थित तालाब में नहाने गया छात्र अचानक डूब गया। उसके साथ मौजूद साथियों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण उसे बचाने के लिए कूदे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला गया और आनन फानन में परिजन उसे नगर के सरकारी अस्पताल लेकर आए। जहां मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। घटना गुरुवार को क्षेत्र के ग्राम पिपलसाना की है। जहां गांव निवासी 17 वर्षीय छात्र अरुण स्कूल से आने के बाद अपने साथियों के साथ गांव के पास सरकारी तालाब में नहाने के लिए चला गया।

नहाते हुए वह गहरे पानी में जाने से डूब गया। छात्र को डूबता देख साथियों ने शोर मचा दिया। जिसके बाद वहां मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों ने तालाब में कूद कर छात्र को बमुश्किल बाहर निकाला और उसे लेकर नगर के सरकारी अस्पताल आए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक कक्षा ग्यारह का छात्र था। वह घर का इकलौता चिराग था। कुछ वर्ष पूर्व उसके पिता का भी देहांत हो चुका है। मृतक अपने पीछे एक अविवाहित बहन और मां को छोड़ गया। तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। नायब तहसीलदार को मौके पर जांच को भेजा गया है। मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद कराई जाएगी।