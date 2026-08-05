Rampur News: तालाब में डूबने से दो मासूम दोस्तों की मौत
Rampur News: भोट। थाना क्षेत्र के वाजीदपुर गांव में मंगलवार दोपहर तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गए थे। राहत कार्य में ग्रामीणों ने आधे घंटे में बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे गांव में मातम का वातावरण है।
Rampur News: भोट। थाना क्षेत्र के वाजीदपुर गांव में मंगलवार दोपहर तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है। वाजीदपुर निवासी आलिम (11) पुत्र हसीन और आमिर (12) पुत्र रहीस गांव के तीन अन्य साथियों के साथ खेतों के किनारे स्थित तालाब में नहाने पहुंचे थे। नहाते समय आलिम और आमिर खेलते-खेलते तालाब के गहरे हिस्से में चले गए और डूबने लगे। साथ मौजूद बच्चों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर वे दौड़कर गांव पहुंचे और परिजनों को सूचना दी।
ग्रामीणों की मदद
सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सियों की मदद से करीब आधे घंटे तक तलाश अभियान चलाकर दोनों बच्चों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला। परिजन तुरंत दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की जांच
घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अर्जुन सिंह त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली।
दोस्तों का स्कूल
आलिम और आमिर गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार के छात्र और गहरे दोस्त थे। आलिम के पिता हसीन केरल में चाय की दुकान पर काम करते हैं; आलिम तीन भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर पर था। वहीं आमिर के पिता रहीस गांव में ही राजमिस्त्री का काम करते हैं; आमिर चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था।
गांव में मातम
एक ही गांव के दो मासूम सहपाठियों की असमय मौत से पूरे वाजीदपुर गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
आमदनी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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