Rampur News: दो माह बाद नवजात के शव को कब्र से निकाल पोस्टमार्टम को भेजा

Rampur News: टांडा। 29 मई को मुरादाबाद-टांडा मार्ग से थाना भगतपुर मुरादाबाद को जाने वाले मार्ग पर बिना पंजीकरण के चल रहे निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई थी, जिसे दफना दिया था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह बाद नायब तहसीलदार सदर मुरादाबाद के निर्देशन में शनिवार को भगतपुर और टांडा पुलिस के सामने नवजात के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 29 मई को भगतपुर को जाने वाले रास्ते पर बिना पंजीकरण के चल रहे निजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। इसकी सूचना जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिली थी तो सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कोई भी स्टाफ, चिकित्सक आदि नहीं मिला था। मृतक नवजात बच्चे की मां प्रसूता जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर के ग्राम बहोरन पुर निवासी अयूब की पत्नी रानी भर्ती मिली थी। जिसे तत्समय उसके परिजन घर ले गए थे। टीम ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल को सील कर दिया था। इसके बाद नोडल अधिकारी देवेश चौधरी की तहरीर पर पुलिस ने एम के अस्पताल के संचालक थाना क्षेत्र के ग्राम कसिया कुंडा निवासी कासिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी कासिम को पुलिस द्वारा चालान की कार्रवाई की गई थी। उधर मृतक बच्चे के परिजनों द्वारा नवजात को ग्राम बहोरन पुर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। जिसे शनिवार को नायब तहसीलदार सदर अनिल कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना भगतपुर पुलिस और टांडा पुलिस के सामने शव को कब्रिस्तान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज है।