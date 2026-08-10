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Rampur News: कांवड़िए की हाईटेंशन तारों की चपेट में आकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा के मरघटी गांव में कांवड़ लेने जा रहे युवक अजय की हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक ट्रॉली में डीजे बांधने के दौरान रस्सी फेंकते समय तारों में उलझ गया। जब तक साथियों ने उसे तारों से अलग किया, उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार ने किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया।

Rampur News: कांवड़िए की हाईटेंशन तारों की चपेट में आकर मौत

Rampur News: टांडा। थाना टांडा क्षेत्र के मरघटी गांव में रविवार को कांवड़ लेने हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे कांवड़िए की हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब कांवड़ियों का जत्था ट्रॉली में डीजे बांध रहा था। युवक द्वारा फेंकी गई रस्सी हाईटेंशन लाइन में उलझ गई और तारों के संपर्क में आते ही वह करंट की चपेट में आ गया। साथियों ने किसी तरह उसे तारों से अलग किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। देर शाम युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव निवासी रघुवीर का 22 वर्षीय बेटा अजय कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाने वाले जत्थे में शामिल था। गांव से 32 कांवड़ियों को जल लेने के लिए हरिद्वार रवाना होना था। सभी कांवड़िए ट्रॉली में डीजे रखकर उसे रस्सी से बांध रहे थे। इसी दौरान अजय ने रस्सी ऊपर की ओर फेंकी, जो वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों में उलझ गई。

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हादसे की जानकारी

रस्सी के हाईटेंशन तारों के संपर्क में आते ही अजय करंट की चपेट में आ गया। हादसा देखकर पास खड़े कांवड़ियों में चीख-पुकार मच गई। साथियों ने किसी तरह लाठी की मदद से उसे तारों के संपर्क से अलग किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक टांडा बलवान सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद सीओ और राजस्व विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए समझाया, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की सहमति के अनुसार शव का अंतिम संस्कार किए जाने दिया। देर शाम अजय का अंतिम संस्कार कर दिया गया。

सामान्य प्रश्न

हादसा कहाँ हुआ?
हादसा टांडा के मरघटी गांव में हुआ।
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